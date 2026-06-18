Чехія втратила перемогу на останніх хвилинах: збірна ПАР вирвала нічию на ЧС-2026
Команди ррозписали мирову
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
На стадіоні «Mercedes-Benz Stadium» у американській Атланті відбувся матч другого туру групи А чемпіонату світу-2026, у якому зустрілися збірні Чехії та ПАР.
Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:0. У дебюті гри забив півзахисник чехів Міхал Саділек. Африканці відігралися завдяки пенальті – на 83-й хвилині Тебохо Мокоена пробив точно.
Збірна Чехії набрала одне очки і посідає третє місце в групі А, команда ПАР – четверте (1 бал).
У третьому турі підопічні Мірослава Коубека зіграють з Мексикою, а африканці зустрінуться з Південною Корею.
ЧС-2026, 2-й тур
Група А
Чехія – ПАР – 1:1
Голи: Саділек, 6 – Мокоена, 83 (пен).