Павло Василенко

Челсі планує розпрощатися з Рахімом Стерлінгом уже в січні, однак цей процес виявився значно складнішим, ніж очікували на «Стемфорд Брідж». Лондонський клуб готовий піти на розставання з вінгером, але сам футболіст не має наміру поступатися у ключовому питанні.

Ще кілька років тому Стерлінг був одним із найяскравіших гравців Англії, однак завершальний етап його кар’єри перетворився на різкий спад. Під керівництвом Енцо Марески він фактично випав з обойми Челсі і не бере участі в офіційних матчах.

Стерлінг приєднався до Челсі у 2022 році, перейшовши з Манчестер Сіті за 56 мільйонів євро. Проте на «Стемфорд Брідж» він так і не зміг повторити свій рівень часів роботи з Хосепом Гвардіолою. Минулий сезон англієць провів в оренді в Арсеналі, а тепер, за інформацією The Times, клуб хоче остаточно позбутися його взимку.

Головною перепоною залишається контракт футболіста. Стерлінг отримує близько 370 тисяч євро на тиждень і наразі тренується індивідуально. Він не готовий відмовлятися від цієї зарплати та висуває власні умови для можливого переходу.

Футболіст погоджується лише на оренду і виключно до клубів із Лондона. Причина – сімейні обставини: його родина мешкає в столиці, і Стерлінг не хоче порушувати стабільність поза полем.

У Лондоні вистачає потенційних варіантів у Англійській Прем’єр-лізі. Серед клубів, які теоретично можуть зацікавитися гравцем, називають Арсенал, Брентфорд, Крістал Пелас, Фулгем, Тоттенгем та Вест Гем. Водночас залишається питання, хто з них готовий взяти на себе фінансові вимоги футболіста, який не виходив на поле з 25 травня.