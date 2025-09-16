Павло Василенко

Вінгер Челсі Рахім Стерлінг, який заробляє колосальні 380 тисяч євро на тиждень, нині опинився в повній ізоляції. Колишній лідер збірної Англії, другий за зарплатнею у лондонському клубі, більше не тренується з першою командою. У пості в Instagram він опублікував фото з порожнього тренувального поля з підписом «тренування» і кількома символами самотності.

Цей знімок став символом нової реальності гравця, який ще нещодавно був зіркою, а сьогодні – поза командою.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска дотримується суворої політики: якщо гравець не входить у плани, йому закритий доступ до першої команди. Стерлінг, разом із Вейгою, Датро Фофаною та Акселем Дісасі, тепер тренується в окремій зоні тренувального центру в Кобгемі – подалі від очей тренерського штабу та партнерів.

Мареска не залишив жодного простору для двозначності:

«З початку сезону я не бачив жодного з них у команді. Вони тренуються на іншому полі, в інший час», – заявив він.

А на пряме запитання, чи є шанс на повернення: «З нами? Ні».

Попри зацікавлення з боку таких клубів, як Баварія та Наполі, трансфер Стерлінга так і не відбувся. Основною причиною стала його зарплатня, яку потенційні покупці вважали непідйомною. Він також не виявив бажання покидати Англію чи приєднуватися до клубів із Саудівської Аравії.

Таким чином, один із найвідоміших англійських футболістів опинився у вакуумі – без матчів, без команди, без чіткого майбутнього. Самотній, але ще офіційно частина Челсі, Стерлінг переживає найтемніший період своєї кар’єри.