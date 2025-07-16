19-річний захисник з Нідерландів Йоррел Хато, який виступає за Аякс, може найближчим часом змінити клуб і перебратися до Челсі. Про це пише видання GIVEMESPORT.

За даними джерела, лондонський клуб уже розпочав переговорний процес щодо трансферу молодого таланту. Амстердамці окреслили суму, яку готові виручити за гравця — щонайменше 60 мільйонів фунтів.

Минулого сезону Хато провів 30 матчів, відзначився двома забитими голами і шість разів асистував партнерам. Сам футболіст висловив бажання продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп забрав справжній трофей клубного чемпіонату світу, а Челсі отримало копію.