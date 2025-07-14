Павло Василенко

Розчарований поразкою ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу, головний тренер парижан Луїс Енріке напав на Жоао Педро після матчу з Челсі (0:3). Тренер дав супернику ляпас і схопив його за горло. Колишній арбітр Ітурральде Гонсалес заявив, що ФІФА проведе розслідування інциденту, і наставника переможця Ліги чемпіонів може бути суворо покарано.

Фінал турніру в США був затьмарений неприємними сценами після закінчення матчу. Почалася масова бійка, у якій головним героєм став Луїс Енріке. Тренер ПСЖ повалив Жоао Педро на землю, вдаривши його по обличчю та схопивши за горло.

Луїс Енріке втрутився в словесну суперечку між Джанлуїджі Доннаруммою і Жоао Педро, видаливши гравця, який нещодавно перейшов до Челсі.

Оскільки Луїс Енріке не зміг стримати себе, він ризикує виявитися не в змозі керувати своїми гравцями протягом кількох ігор, а можливо навіть місяців.

Цей жест не залишився непоміченим, і, за словами колишнього міжнародного арбітра Ітурральда Гонсалеса, ФІФА може втрутитися з власної ініціативи.

«Картки анулюються після турніру, але можливість дисциплінарних заходів зберігається. Не можна торкатися обличчя суперника, і Луїс Енріке може бути відсторонений, навіть на тривалий термін. Він ризикує провести довгий час без можливості тренуватися», – пояснив він в ефірі Carrusel Deportivo (програма Cadena SER, однієї з головних радіостанцій Іспанії).

Першим офіційним міжнародним матчем ПСЖ під егідою УЄФА стане матч за Суперкубок в Удіне проти переможця Ліги Європи (Тоттенгем), який відбудеться за місяць.