Олександр Сукманський

Челсі стоїть перед майже неможливим завданням у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти чинного чемпіона ПСЖ: потрібно відіграти дефіцит у три голи після поразки 2:5 у першому матчі.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Форма «синіх» далека від ідеальної: команда виграла лише один з останніх шести матчів у основний час (2 нічиї, 3 поразки), включно з домашньою поразкою 0:1 від Ньюкасла у вихідні. Ця поразка суттєво послабила шанси на топ-4 в АПЛ, але тепер Челсі доведеться швидко забути про неї. Команда намагається стати лише другою в історії Ліги чемпіонів, яка відіграє триголовий дефіцит у першому матчі проти чинного чемпіона. Opta оцінює шанси проходу лише в 7%. Крім того, Челсі програв три останні плей-оф матчі Ліги чемпіонів, тож уникнути чотирьох поспіль поразок у нокаут-раундах стало б вже досягненням.

ПСЖ контролює ситуацію в протистоянні. Парижани отримали вихідний у Лізі 1, тож підходитимуть до гри свіжими. У вихідні їхні конкуренти за титул Ланс втратили очки, що ще більше посилило позиції команди Луїса Енріке. ПСЖ може вибити англійський клуб у четвертому плей-оф раунді поспіль. У останніх п’яти виїзних офіційних матчах парижани здобули 4 перемоги при одній поразці. Під керівництвом Енріке ПСЖ виграв 10 з 15 плей-оф матчів Ліги чемпіонів і прагне стати першою командою з часів Реала 2017/18, яка захистить титул чемпіона.

Історія протистоянь: Челсі не перемагав ПСЖ в останніх п’яти матчах Ліги чемпіонів (2 нічиї, 3 поразки). ПСЖ не програє англійським клубам в останніх п’яти зустрічах у Лізі чемпіонів (4 перемоги, 1 нічия) і може продовжити серію до шести матчів – вперше в історії.

Гаряча статистика

6 з останніх 7 матчів Челсі в Лізі чемпіонів завершилися з більш ніж 2.5 голами.

Лише в одному з останніх 6 домашніх матчів Ліги чемпіонів Челсі обидві команди забивали.

У 9 з останніх 10 матчів ПСЖ в Лізі чемпіонів забивали обидві команди.

У 8 з 11 єврокубкових матчів ПСЖ цього сезону голи забивали після 70-ї хвилини.

Ключові гравці

Енцо Фернандес забив у першому матчі – 5 з його останніх 6 голів за «Челсі» припадають на другий тайм.

Усман Дембеле любить забивати в Англії: відкрив рахунок у виїзних матчах проти Арсенала та Ліверпуля минулого сезону.

Кадрова ситуація

Для Леві Колвілла повернення після травми може прийти зарано. У ПСЖ не зіграє Фабіан Руїс.

Матч відбудеться на «Стемфорд Брідж».

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

