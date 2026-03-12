ПСЖ забив п'ять м'ячів у ворота Челсі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Дубль у складі переможців офорив Хвіча Кварацхелія
близько 2 годин тому
У Парижі відбувся перший поєдинок плей-оф Ліги чемпіонів між ПСЖ та Челсі. Зустріч завершилася перемогою господарів.
Рахунок у матчі відкрили парижани на 10-й хвилині — після передачі Жуана Невеса відзначився Бредлі Баркола. На 28-й хвилині Челсі зрівняв рахунок завдяки удару Мало Густо. До перерви ПСЖ знову вийшов вперед — на 40-й хвилині гол забив Усман Дембеле.
У другому таймі лондонці вдруге відновили паритет на 57-й хвилині зусиллями Енцо Фернандеса. Проте в заключній частині гри ПСЖ забив тричі. На 74-й хвилині Вітінья скористався помилкою голкіпера Філіпа Йоргенсена, а на 86-й та 94-й хвилинах Хвіча Кварацхелія оформив дубль, встановивши остаточний результат — 5:2.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перший матч
Голи: Баркола, 10, Дембеле, 40, Вітінья, 74, Кварацхелія, 86, 90+4 — Густо, 28, Фернандес, 57
Матч-відповідь відбудеться 17 березня.
