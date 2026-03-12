Денис Сєдашов

У Парижі відбувся перший поєдинок плей-оф Ліги чемпіонів між ПСЖ та Челсі. Зустріч завершилася перемогою господарів.

Рахунок у матчі відкрили парижани на 10-й хвилині — після передачі Жуана Невеса відзначився Бредлі Баркола. На 28-й хвилині Челсі зрівняв рахунок завдяки удару Мало Густо. До перерви ПСЖ знову вийшов вперед — на 40-й хвилині гол забив Усман Дембеле.

У другому таймі лондонці вдруге відновили паритет на 57-й хвилині зусиллями Енцо Фернандеса. Проте в заключній частині гри ПСЖ забив тричі. На 74-й хвилині Вітінья скористався помилкою голкіпера Філіпа Йоргенсена, а на 86-й та 94-й хвилинах Хвіча Кварацхелія оформив дубль, встановивши остаточний результат — 5:2.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перший матч

ПСЖ — Челсі — 5:2

Голи: Баркола, 10, Дембеле, 40, Вітінья, 74, Кварацхелія, 86, 90+4 — Густо, 28, Фернандес, 57

The defending champions score five in Paris 🖐️#UCL pic.twitter.com/yCVDnWGkH2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026

Матч-відповідь відбудеться 17 березня.

Хет-трик Вальверде допоміг Реалу розгромити Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.