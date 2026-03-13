Барселона може підписати вінгера Челсі за 60 млн євро
Іспанський клуб зацікавився Педру Нету
близько 2 годин тому
Барселона розглядає вінгера Челсі Педру Нету як один із варіантів для підсилення атакувальної лінії.
За інформацією Mundo Deportivo, у каталонському клубі планують посилити склад одразу на кількох позиціях — центрального нападника, центрального захисника та крайнього півзахисника.
Він відзначається універсальністю, адже може діяти на обох флангах атаки.
У нинішньому сезоні Педру Нету провів 42 матчі у всіх турнірах, забив 10 м’ячів та віддав шість результативних передач. Його контракт із Челсі діє до літа 2031 року, а ринкова вартість футболіста, за даними Transfermarkt, оцінюється у 60 мільйонів євро.
