Сергій Разумовський

В 1/32 фіналу Кубка англійскої ліги Челсі й Фулгем успішно пройшли далі. Лондонські клуби здобули впевнені перемоги над Лутоном і Вімблдоном відповідно та продовжать боротьбу за трофей.

Челсі на власному полі без особливих труднощів переграв Лутон із рахунком 2:0. Команда діяла активніше протягом усього матчу, створювала більше моментів і не дозволила супернику серйозно загрожувати своїм воротам.

Рахунок відкрив нападник синіх Велбек. Для 35-річного новачка Челсі цей гол став дебютним у складі лондонської команди. Форвард скористався нагодою після перерви та вивів господарів уперед на 50-й хвилині.

Остаточний рахунок зустрічі було встановлено на 79-й хвилині. Захисник Лутона Одоффін зрізав м’яч у власні ворота, після чого Челсі отримав комфортну перевагу та спокійно довів матч до перемоги.

Український вінгер Михайло Мудрик не потрапив до заявки Челсі на цей поєдинок. Раніше його пов’язували з можливим переходом до Лідса, який стане наступним суперником лондонців у Кубку англійської ліги.

Фулгем також не залишив шансів своєму супернику. У домашньому матчі лондонці розгромили Вімблдон із рахунком 3:0. Господарі вирішили долю зустрічі ще до перерви, забивши два м’ячі протягом кількох хвилин.

На 37-й хвилині результативним ударом відзначився Сміт-Роу. Незабаром перевагу Фулгема збільшив Муніз, який забив другий гол своєї команди на 42-й хвилині.

У другому таймі на поле вийшов колишній вінгер Шахтаря Кевін. Українським уболівальникам він відомий за виступами в донецькому клубі, а тепер продовжує кар’єру в англійському футболі у складі Фулгема.

Третій м’яч лондонці забили вже в компенсований час. На 93-й хвилині відзначився Гонсало Гарсія, який нещодавно перейшов до Фулгема з мадридського Реала. Для нападника це вже другий результативний матч поспіль, що свідчить про його вдалий старт у новій команді.

За підсумками жеребкування 1/16 фіналу Фулгем зустрінеться з Вест Гемом. На Челсі очікує матч проти Лідса.

Кубок англійскої ліги. Півфінал, матч-відповідь

Челсі – Лутон 2:0

Голи: Велбек, 50, Одоффін, 79 (автогол)

Челсі: Пендерс, Ґюсто (Гато, 67), Ачемпонґ, Лакруа, Чаваррія, Джеймс (Нету, 67), Барко, Естеван (Ґіттенс, 80), Палмер, Роджерс (Лавія, 68), Велбек (Педро, 73)

Лутон: Кілі, Ешбі, Одоффін, Джонстон, Джонсон, Бенаґр (Джонс, 61), Кодуа (Річардс, 46), Уолш, Палмер (Коул, 78), Лоуренс (Фокс, 61), Маршалл (Веллс, 78)

Попередження: Джонсон (56)

Фулгем – Вімблдон 3:0

Голи: Сміт-Роу, 37, Муніз, 42, Гонсало Гарсія, 90+3