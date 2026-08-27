Сергій Разумовський

Жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 відбулося 27 серпня в Монако. Початок церемонії був запланований на 19:00 за київським часом. За підсумками процедури своїх суперників дізнався донецький Шахтар і 35 інших клубів.

У вже звичному форматі турніру українська команда зіграє проти восьми різних суперників. Поєдинки з представниками першого, другого, третього та четвертого кошиків розподілилися порівну – чотири матчі Шахтар проведе на виїзді, а ще чотири домашні зустрічі відбудуться в Лондоні.

Суперниками донецького клубу з першого кошика стали мадридський Реал та Інтер. Матч проти іспанського гранда Шахтар проведе у Лондоні, тоді як зустріч із Інтером запланована в Мілані.

Представники другого кошика також стали серйозним випробуванням для української команди. Шахтар зіграє проти нідерландського ПСВ на його полі, а Спортінг прийматиме в Лондоні.

Ще двома суперниками донеччан із третього кошика стали турецький Фенербахче та німецький Лейпциг. Поєдинок із Фенербахче відбудеться в Лондоні, а матч проти Лейпцига українська команда проведе на виїзді.

За підсумками жеребкування Шахтар також зустрінеться з грецьким АЕКом та словацьким Слованом. Гра проти АЕКа запланована в Лондоні, а в гості до Слована донеччани вирушать на виїзд.

Календар матчів Шахтаря на загальному етапі Ліги чемпіонів

Шахтар – Реал Мадрид;

Інтер – Шахтар;

ПСВ – Шахтар;

Шахтар – Спортінг;

Шахтар – Фенербахче;

Лейпциг – Шахтар;

Шахтар – АЕК Афіни;

Слован – Шахтар.

Всі пари загального етапу Ліги чемпіонів

1 кошик

2 кошик

3 кошик

4 кошик

Повний календар турніру з точними датами та часом початку матчів має бути оприлюднений не пізніше 29 серпня. Після публікації розкладу стане відомо, у які дні Шахтар проведе свої поєдинки, а також у якій послідовності команда зустрічатиметься з визначеними суперниками.