Павло Василенко

Нападник Челсі Ніколас Джексон влітку повернеться до Лондона, завершивши орендну угоду з Баварія. Про це повідомляє The Times. Сенегальський форвард не зумів виконати умови, необхідні для активації пункту обов’язкового викупу, тож мюнхенці не планують продовжувати співпрацю.

24-річний Джексон провів за Баварію 22 матчі у всіх турнірах поточного сезону, відзначившись п’ятьма забитими м’ячами. Проте лише у семи поєдинках він перебував на полі щонайменше 45 хвилин – саме цей показник був ключовим для запуску опції викупу. За умовами контракту, щоб трансфер став постійним, нападник мав зіграти 40 таких матчів, що виявилося недосяжним завданням.

Минулого літа мюнхенський клуб уже виклав за оренду Джексона 14,3 мільйона фунтів стерлінгів. Остаточна вартість трансферу оцінювалася ще у 56,2 мільйона, однак у Баварії не бачать сенсу переглядати домовленості або вести нові переговори з Челсі.

Таким чином, форвард майже напевно повернеться на «Стемфорд Брідж» влітку, де тренерський штаб синіх отримає додаткову опцію в атаці. Для самого Джексона це шанс перезапустити кар’єру після неоднозначного періоду в Німеччині та довести свою цінність у складі лондонського гранда.