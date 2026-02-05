Павло Василенко

Ще трохи більше року тому Джон Дуран вважався одним із найперспективніших нападників Англійської Прем’єр-ліги. Колумбієць виступав за Астон Віллу, коштував десятки мільйонів євро та мав репутацію гравця великого майбутнього. Сьогодні ж його кар’єра робить різкий і скандальний віраж – у напрямку російського чемпіонату.

У 2023 році бірмінгемці придбали Дурана менш ніж за 30 мільйонів євро, уклавши, як здавалося тоді, одну з найкращих угод на ринку. Уже на початку 2025-го нападника продали до Аль-Насра за вражаючі 77 мільйонів євро. Проте в Саудівській Аравії колумбієць так і не зумів закріпитися.

Всього за пів року його віддали в оренду до турецького Фенербахче. Але й там Дуран не став лідером: 21 матч, п’ять голів і три результативні передачі – показники, які не виправдали очікувань ані клубу, ані самого гравця.

Тепер форвард знову змінює команду – і це рішення вже викликало хвилю критики. За інформацією журналіста Санті Ауни, Джон Дуран погодився на оренду в санкт-петербурзький Зеніт. На тлі повномасштабної агресії росії проти України та масового відтоку легіонерів з РПЛ цей трансфер виглядає особливо резонансно.

Повідомляється, що колумбієць уже прямує до росії, а офіційне оформлення угоди – лише питання часу.