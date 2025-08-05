Павло Василенко

Лондонський Челсі вніс українського вінгера Михайла Мудрика, який перебуває у центрі допінг-скандалу, до заявки на новий сезон 2025/26 на своєму сайті.

17 серпня Челсі розпочне новий сезон 2025/26 в АПЛ, зігравши домашній поєдинок з Крістал Пелас. Початок зустрічі запланований на 16:00 за Києвом.

Сьогоді лондонський клуб оприлюднив заявку команди Енцо Марески на наступний розіграш чемпіонату Англії.

Зазначимо, що місце в ній знайшлося і для українського вінгера Михайла Мудрика, який провалив допінг-тест минулого року.

Водночас до заявки Челсі не потрапила низка відомих гравців: Бен Чілвелл, Рахім Стерлінг, Аксель Дісасі Армандо Броя та інші.