Челсі увалив важливе рішення щодо Мудрика на новий сезон
Українець дізнався вердикт тренерського штабу
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Лондонський Челсі вніс українського вінгера Михайла Мудрика, який перебуває у центрі допінг-скандалу, до заявки на новий сезон 2025/26 на своєму сайті.
17 серпня Челсі розпочне новий сезон 2025/26 в АПЛ, зігравши домашній поєдинок з Крістал Пелас. Початок зустрічі запланований на 16:00 за Києвом.
Сьогоді лондонський клуб оприлюднив заявку команди Енцо Марески на наступний розіграш чемпіонату Англії.
Зазначимо, що місце в ній знайшлося і для українського вінгера Михайла Мудрика, який провалив допінг-тест минулого року.
Водночас до заявки Челсі не потрапила низка відомих гравців: Бен Чілвелл, Рахім Стерлінг, Аксель Дісасі Армандо Броя та інші.
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