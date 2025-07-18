Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик поділився думкою щодо дискваліфікації вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика у справі про допінг та спрогнозував її тривалість.

Мені його шкода. Ментально йому дуже складно, особливо у його віці (24 роки). Біля нього нині повинні бути близькі люди, бажано рідні, які б могли його морально підтримати. Треба змиритися йому, забути, як страшний сон.

Думаю, у нього попереду ще буде непогана кар’єра, незважаючи от цей допінговий скандал. Думаю, що Мудрик відсидить ще рік, наступний сезон. Десь з березня-квітня 2026, припускаю, йому дозволять тренуватися з командою. Не впевнений, що буде це з Челсі, бо до того часу Мареска може побудувати таку команду, де Михайлу не буде місця, вклинитися буде дуже тяжко.

Попереду, переконаний, ще буде багато судів. Скоріш за все компенсацій вимагатиме Челсі, не виключаю, що і Шахтар, за не отримані бонуси, – заявив Циганик у коментарі для «Українського футболу».