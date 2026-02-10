Челсі почав перемовини щодо трансфера нападника Атлетіко
Лондонський клуб готує потенційно гучну угоду
29 хвилин тому
Хуліан Альварес/фото: Атлетіко
Челсі веде приховані переговори щодо можливого переходу форварда Атлетіко Хуліана Альвареса, повідомляє журналіст ESPN Хорхе Баравалле. Англійський клуб активно працює над трансфером у кулуарах, намагаючись зміцнити свої позиції.
Майбутнє 26-річного аргентинця стане однією з головних тем літнього трансферного вікна. За Альваресом стежать кілька провідних клубів Європи, включаючи Барселону та Арсенал, які уважно відстежують розвиток ситуації.
За попередніми даними, вартість потенційної угоди може перевищити 100 мільйонів фунтів стерлінгів, що зробить перехід одним із найдорожчих літніх трансферів.
