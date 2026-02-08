Павло Василенко

Коул Палмер продовжує писати власну історію в Ангійської Прем’єр-лізі та водночас переписує клубні рекорди Челсі. У суботньому матчі проти Вулвергемптона англійський півзахисник оформив хет-трик і став головним героєм перемоги лондонців з рахунком 3:1.

Цей виступ зробив Палмера унікальним: він став першим футболістом в історії вищого дивізіону Англії, якому вдалося тричі оформити хет-трик ще в першому таймі різних матчів. Загалом на його рахунку вже чотири хет-трики в АПЛ – більше, ніж у легенд «Челсі» Дідьє Дрогба, Джиммі Флойда Гассельбайнка та Френка Лемпарда, які зупинилися на позначці у три.

У поєдинку з Вулвергемптоном Палмер двічі реалізував пенальті, а третій м’яч забив ударом із меж штрафного майданчика, продемонструвавши холоднокровність і високу майстерність у вирішальні моменти.

Після гри англієць залишився стриманим у оцінках власного досягнення.

«Приємно здобути три очки та забити кілька голів. Ми добре провели перший тайм, хоча після перерви гра була менш яскравою. Особисто для мене важливо допомагати команді. Я не надто зосереджуюся на рекордах, але коли дізнаєшся про них – це, звісно, приємно», – сказав Палмер.

Наразі Челсі посідає п’яте місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 43 очки та зберігаючи шанси на боротьбу за зону Ліги чемпіонів.