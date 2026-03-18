Олександр Сукманський

Челсі зазнав нищівної поразки від чинного чемпіона Ліги чемпіонів ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу – 0:3 на своєму полі (2:8 за сумою двох матчів). Це найбільша поразка «синіх» у двоматчевому єврокубковому протистоянні.

Гості відкрили рахунок уже на 6-й хвилині: Хвіча Кварацхелія скористався нерішучістю Мамаду Сарра і низом лівою ногою пробив у ворота. На 14-й хвилині Бредлі Баркола подвоїв перевагу – після втрати Моізеса Кайседо в центрі поля француз прийняв м’яч слабшою лівою, а потім півльотом відправив його у верхній кут.

Після цього доля протистояння була вирішена. У другому таймі Ліам Росеньор замінив ключових гравців – Коула Палмера, Енцо Фернандеса та Жоао Педро, – а на 70-й хвилині 19-річний Сенні Майулу красивим ударом з-за меж штрафного забив третій гол.

Під час матчу вболівальники Челсі скандували на підтримку колишнього власника Романа Абрамовича (незважаючи на рекордний штраф Прем’єр-ліги £10.75 млн за приховані платежі агентам понад £47 млн), а також критикували нинішнє керівництво.

У кінцівці захисник Трево Чалоба отримав травму і був винесений на ношах – Челсі догравав у меншості.

ПСЖ вийшов до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем пари Ліверпуль - Галатасарай (турки ведуть 1:0 перед відповіддю на «Енфілді»).