Чемпіонство не світить: дебют Циганкова не врятував Аякс від поразки ПСВ (відео)
Українець вперше вийшов на поле у футболці амстердамського клубу
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У п'ятому турі нідерландської Ередивізі Аякс удома програв ПСВ – 1:3. Для українських уболівальників головною подією став дебют Віктора Циганкова за амстердамців у новому сезоні.
Вінгер вийшов на поле на 61-й хвилині. За відведений час Циганков завдав одного удару по воротах, зробив 27 дотиків, два з них – у штрафному майданчику суперника. Точність передач українця склала 79 відсотків – 15 із 19. Також він виконав одну ключову передачу та виграв одне з чотирьох єдиноборств. Оцінка FlashScore – 6,6 бала.
ПСВ активніше розпочав зустріч і відкрив рахунок на 16-й хвилині. Рікардо Пепі скористався навісом партнера та головою пробив під поперечину. Аякс поступово перехопив ініціативу, а його тиск завершився голом Толуваласе Арокодаре, який відновив рівновагу.
Ще до перерви гості знову вийшли вперед. Лутшарель Геертрейда вдало зіграв після подачі кутового та потужним ударом уразив ворота амстердамців. Після перерви господарі володіли перевагою, але захист ПСВ не дозволив їм зрівняти рахунок.
Циганков був активним у першому матчі сезону, однак результативними діями не відзначився. У компенсований час Есмір Байрактаревич забив третій гол ПСВ і встановив остаточний рахунок – 3:1.
ПСВ набрав 13 очок і очолив таблицю Ередивізі. Саме ейндговенський клуб є майбутнім суперником Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів. Аякс має сім балів і посідає п’яте місце, а АЗ відстає від лідера на одне очко та має матч у запасі.
Чемпіонат Нідерландів, п'ятий тур
Аякс – ПСВ 1:3
Голи: Арокодаре, 37 – Пепі, 16, Геертрейда Л.,46, Байрактаревич, 90+2
Аякс: тер Штеген, Гааей, Боувман (Керер, 85), Баас, Каю Енріке; Классен (Маркос Леонардо, 54), Мокіо (Уазан, 73); Брандт, Бергейс (Циганков, 61), Глух (Амрабат, 54); Арокодаре (Дольберг, 61).
ПСВ: Коварж, Дест, Геертрейда (Фламінго, 73), Обіспо, Мауро Жуніор (Костич, 73); Сано, Фернандес (Ваннер, 46); Перішич (Байрактаревич, 63), Тіл, ван Боммел; Пепі (Мейнанс, 63).
Попередження: Сано (23), Фернандес (45+1), Костич (80), ван Боммел (82), Классен (82)