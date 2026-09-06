Вінгер вийшов на поле на 61-й хвилині. За відведений час Циганков завдав одного удару по воротах, зробив 27 дотиків, два з них – у штрафному майданчику суперника. Точність передач українця склала 79 відсотків – 15 із 19. Також він виконав одну ключову передачу та виграв одне з чотирьох єдиноборств. Оцінка FlashScore – 6,6 бала.

ПСВ активніше розпочав зустріч і відкрив рахунок на 16-й хвилині. Рікардо Пепі скористався навісом партнера та головою пробив під поперечину. Аякс поступово перехопив ініціативу, а його тиск завершився голом Толуваласе Арокодаре, який відновив рівновагу.

Ще до перерви гості знову вийшли вперед. Лутшарель Геертрейда вдало зіграв після подачі кутового та потужним ударом уразив ворота амстердамців. Після перерви господарі володіли перевагою, але захист ПСВ не дозволив їм зрівняти рахунок.

Циганков був активним у першому матчі сезону, однак результативними діями не відзначився. У компенсований час Есмір Байрактаревич забив третій гол ПСВ і встановив остаточний рахунок – 3:1.

ПСВ набрав 13 очок і очолив таблицю Ередивізі. Саме ейндговенський клуб є майбутнім суперником Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів. Аякс має сім балів і посідає п’яте місце, а АЗ відстає від лідера на одне очко та має матч у запасі.