Сергій Разумовський

Збірна Англії вийшла до півфіналу чемпіонату світу-2026 після драматичного матчу проти Норвегії, який запам’ятався одним із найкурйозніших і найсуперечливіших епізодів в історії турніру. Ключовий момент стався ще наприкінці першого тайму, коли англійці зрівняли рахунок після атаки, що розпочалася через несподівану зміну траєкторії польоту м’яча.

На 45+2 хвилині Норвегія вела з рахунком 1:0. Голкіпер норвезької збірної Ерьян Нюланд сильно вибив м’яч у поле, однак під час його польоту траєкторія різко змінилася. Візуально склалося враження, що м’яч зачепив тонкий сталевий трос підвісної камери, яка використовувалася для трансляції поєдинку.

Цей епізод одразу став вирішальним для подальшого розвитку атаки. Англійці швидко зорієнтувалися після зміни напрямку польоту м’яча, перехопили ініціативу та організували результативний випад. Завершив атаку півзахисник Джуд Беллінгем, який забив гол і зробив рахунок 1:1 ще до перерви.

Футболісти збірної Норвегії після взяття воріт одразу почали апелювати до головного арбітра зустрічі Клемана Тюрпена. Вони намагалися пояснити судді, що м’яч під час польоту торкнувся кабелю, а тому гру потрібно було зупинити ще до продовження епізоду. Попри протести норвезької команди, арбітр не змінив свого рішення та зарахував гол Англії.

Ситуація викликала багато запитань щодо трактування правил. За регламентом ФІФА, якщо м’яч під час гри влучає у сторонній предмет, який розташований над полем, зокрема в кабель або елемент телевізійного обладнання, арбітр має негайно зупинити гру. Після цього матч повинен поновлюватися спірним м’ячем у відповідному місці.

У такому випадку, якби факт дотику до троса було підтверджено в режимі реального часу, атака Англії мала б бути зупинена, а гол Беллінгема не повинен був зараховуватися. Саме на цьому наполягали гравці Норвегії, які вважали, що епізод безпосередньо вплинув на перебіг матчу.

Водночас ФІФА після спірного моменту оперативно надала пояснення, спираючись на дані мікрочіпа, вбудованого всередину м’яча. За інформацією організації, датчик не зафіксував жодного стороннього імпульсу під час польоту м’яча в повітрі. У ФІФА дійшли висновку, що м’яч не торкався кабелю, а розминувся з ним.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Саме це пояснення фактично підтвердило рішення арбітра залишити гол у силі. Попри візуальне враження від епізоду та різку зміну траєкторії, офіційні технічні дані не засвідчили контакту м’яча зі стороннім предметом. Через це підстав для скасування взяття воріт, за версією ФІФА, не було.

Зарахований гол суттєво вплинув на психологію матчу. Англія, яка до того моменту поступалася Норвегії, отримала можливість піти на перерву вже за рівного рахунку. Для норвезької команди цей епізод став болючим ударом, адже вона втратила перевагу після моменту, який вважала неправильно оціненим суддівською бригадою.

У другому таймі команди не змогли забити. Основний час завершився внічию, тому доля путівки до півфіналу вирішувалася в овертаймі. Там знову головною фігурою став Джуд Беллінгем. Півзахисник збірної Англії забив ще один м’яч, який у підсумку став переможним.