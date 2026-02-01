Павло Василенко

Матч 22-го туру Ла Ліги між мадридськими Реалом та Райо Вальєкано на «Бернабеу» перетворився на справжній трилер із нервами, паузами та скандальною розв’язкою. Королівський клуб вирвав перемогу з рахунком 2:1 у поєдинку, що запам’ятався великою кількістю жовтих карток, вилученнями та драмою в компенсований час.

Господарі відкрили рахунок уже на 15-й хвилині. Вінісіус Жуніор здійснив яскравий сольний прохід і потужним ударом поцілив у верхній кут воріт Рея, не залишивши шансів голкіперу. До перерви Реал контролював гру та мав кілька нагод подвоїти перевагу, однак реалізація підвела.

Після відпочинку Райо Вальєкано несподівано повернув інтригу. На 49-й хвилині Альваро Гарсія асистував, а Хорхе де Фрутос точним ударом зрівняв рахунок, змусивши трибуни занервувати.

Кінцівка зустрічі стала хаотичною. На 80-й хвилині гості залишилися в меншості після вилучення Пате Сісса, а кульмінація настала вже у компенсований час. На 100-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Райо Вальєкано, який холоднокровно реалізував Кіліан Мбаппе, принісши Реалу перемогу.

Гості встигли отримати ще одну червону картку, а фінальний свисток пролунав лише на 105-й хвилині. Завдяки цій перемозі мадридці зберегли мінімальне відставання від Барселони – лише одне очко.

Ла Ліга, 22-й тур

Реал – Райо Вальєкано – 2:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 13, Мбаппе, 90+10 (пенальті) – де Фрутос, 49.