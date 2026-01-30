З'явилися нові деталі щодо майбутнього Альваро Арбелоа на посаді головного тренера мадридського Реала. Журналіст Маріо Кортегана повідомляє, що керівництво клубу не розглядає його як постійного наставника.

За даними джерела, у клубі планують дочекатися літа, щоби призначити повноцінного топ-тренера. Нагадаємо, Арбелоа очолив команду після звільнення Хабі Алонсо, який залишив пост після поразки від Барселони у фіналі Суперкубку Іспанії (2:3).

У поточному сезоні Реал продовжує напружену боротьбу за титул Ла Ліги, займаючи друге місце з 51 очком і лише на один бал відстаючи від лідируючої Барселони.

Раніше повідомлялося, що Реал може очолити Юрген Клопп.