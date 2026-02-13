Павло Василенко

Кадрова лихоманка в Ноттінгем Форест триває. Sky Sports повідомляє про призначення португальського фахівця Вітор Перейра, який став уже четвертим головним тренером команди в цьому сезоні. Він замінив Шон Дайч, чия робота була припинена після чергового невдалого результату.

Фатальною для Дайча стала безгольова нічия вдома проти Вулвергемптона – команди, яка впевнено замикає турнірну таблицю АПЛ. Іронічно, що саме «Вулвз» розпочинали сезон під керівництвом Перейри, але попрощалися з ним у листопаді, попри те що раніше португалець уже рятував клуб від вильоту.

57-річний наставник не є новим обличчям для власника Ноттінгем Форест Евангелос Марінакіс. Раніше вони вже працювали разом у Олімпіакос, що може зіграти на користь Перейри. Водночас Марінакіс добре відомий своєю нетерплячістю: до Дайча в цьому сезоні команду вже очолювали Анже Постекоглу та Нуну Ешпіріту Санту.

Попереду на Ноттінгем чекає матч плей-оф Ліги Європи проти Фенербахче, але головне завдання нового тренера – зберегти прописку в Англійській Прем’єр-лізі. До завершення сезону залишилося 12 турів, а перевага над зоною вильоту становить лише три очки.