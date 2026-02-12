Ноттінгем Форест змінив головного тренера втретє за сезон
Лісники звільнили Шона Дайча
38 хвилин тому
Ноттінгем Форест офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Шоном Дайчем. Відповідна заява була оприлюднена на офіційному сайті англійського клубу.
Футбольний клуб Ноттінгем Форест офіційно підтверджує, що Шон Дайч звільнений з посади головного тренера. Ми хотіли б подякувати Шону та його тренерському штабу за роботу в клубі й побажати їм усього найкращого в майбутньому. На цей момент додаткових коментарів не буде, йдеться в заяві на офіційному сайті Ноттінгем Форест.
Таким чином, Дайч став уже третім наставником, який залишив клуб упродовж поточного сезону. Раніше керівництво лісників припинило співпрацю з Нуну Ешпіріту Санту та Ангелосом Постекоглу.
Наразі Ноттінгем Форест перебуває на 17 місці в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги, продовжуючи боротьбу за збереження прописки в еліті.
