Англійський Ноттінгем Форест офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером Шоном Дайчем.

«Ми хотіли б подякувати Шону та його співробітникам за їхні зусилля під час роботи в Клубі та бажаємо їм удачі в майбутньому. Наразі ми не будемо робити подальших коментарів», – зазначається в офіційній заяві клубної пресслужби.

Фахівець очолював команду лише чотири місяці. У сезоні АПЛ 2025/26 Ноттінгем Форест під його керівництвом посідає 17-е місце у турнірній таблиці, маючи в активі 27 очок після 26 зіграних матчів чемпіонату Англії.

