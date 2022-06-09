Чого не вистачило для перемоги над Уельсом? Художній погляд на матчі збірної України у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022

Українці не вийшли на планетарну першість в Катарі

Фото: Kosi Gazon На превеликий жаль збірна України не змогла потрапити на чемпіонат світу. Але наші хлопці бились, як леви.

Проєкт «Kosi Gazon» пропонує вам художній погляд на матчі збірної України у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Чого не вистачило для перемоги над Уельсом? Дивіться у новій серії! Нагадаємо, що на старті Ліги націй національна команда України здобула перемогу.

Олег Шумейко-молодший