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Чого не вистачило для перемоги над Уельсом? Художній погляд на матчі збірної України у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022

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16:01
Чого не вистачило для перемоги над Уельсом? Художній погляд на матчі збірної України у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022
Фото: Kosi Gazon

На превеликий жаль збірна України не змогла потрапити на чемпіонат світу. Але наші хлопці бились, як леви.

Проєкт «Kosi Gazon» пропонує вам художній погляд на матчі збірної України у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Чого не вистачило для перемоги над Уельсом? Дивіться у новій серії!

Нагадаємо, що на старті Ліги націй національна команда України здобула перемогу.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (футбол)

Коментарі 1

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9 червня 2022р. 16:49
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