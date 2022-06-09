Ребров: «Я і зараз згоден очолити збірну України»
Чого не вистачило для перемоги над Уельсом? Художній погляд на матчі збірної України у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022
Українці не вийшли на планетарну першість в Катарі
Фото: Kosi Gazon
На превеликий жаль збірна України не змогла потрапити на чемпіонат світу. Але наші хлопці бились, як леви.
Проєкт «Kosi Gazon» пропонує вам художній погляд на матчі збірної України у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
Чого не вистачило для перемоги над Уельсом? Дивіться у новій серії!
Нагадаємо, що на старті Ліги націй національна команда України здобула перемогу.
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