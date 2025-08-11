Головний тренер Буковини Сергій Шищенко в ефірі програми «ТаТоТаке» назвав причину, з якої відмовив Олександрії після роботи в Оболоні.

Розумів, що буде два варіанти і вже прораховував їх. Радився зі своєю дружиною, колегами, друзями. Першою вийшла Олександрія. Я зустрічався з президентом клубу Іваном Кузьменком. А потім вже з’явилась Буковина. Дуже непросте рішення. Важливо, що була моя сім’я поруч і це була проблема Олександрії, бо проблема з житлом. Друге – ми всі розуміли, що багато гравців буде покидати команду. З якою командою входити в сезон? Це теж був фактор, який вплинув на моє рішення.

Я розумів, що якщо Буковина хоче, щоб я був тренером, то це дуже багато людей, яких я знав і я знаю, яке відношення до мене у вболівальників, адже я протягом 9 років був в групі Буковини у Viber, ми там спілкувалися. Я розумів, що є безпека, бо коли в Києві ти в паркінгу кожен день, маленькі діти, це теж був фактор.

Я розумів, наскільки Буковина хоче розвиватись і прогресувати, тому що я спілкувався з людьми та президентом клубу. Тому це вибір не за гроші. Це не така сума, як всі думають. Вони кращі, але нема такого, що в два рази більше. Це емоції, тому що в Чернівцях 32 рок не було УПЛ і ти розумієш, що ти це можеш зробити.