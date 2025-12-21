Павло Василенко

Одеський Чорноморець розглядає зміну головного тренера напередодні старту другої частини сезону Першої ліги.

Як повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке, керівництво клубу найближчими днями може ухвалити рішення про звільнення Олександра Кучера, який наразі очолює команду «моряків».

У клубі незадоволені результатами команди у другій частині першого кола чемпіонату. В останніх дев’яти матчах Чорноморець здобув лише три перемоги, зазнав двох поразок і чотири рази зіграв унічию. Через це одесити суттєво відстали від чернівецької «Буковини», яка очолює турнірну таблицю Першої ліги.

Головним кандидатом на заміну Кучера вважається легендарний тренер Чорноморця Роман Григорчук. Наразі команда посідає третє місце у чемпіонаті – в зоні стикових матчів за вихід до УПЛ, відстаючи від Буковини на 10 очок, а від Лівого Берега – на один бал.

Григорчук уже двічі очолював одеський клуб. У 2010–2014 роках він вивів Чорноморець до фіналу Кубка України та 1/16 фіналу Ліги Європи. Востаннє тренер повертався до Одеси у 2021 році й працював із командою до літа 2024-го.