Григорчук відреагував на інтерес зарубіжного клубу
Фахівець дав чітку відповідь
23 хвилини тому
Фото - ФК ЛНЗ
Український тренер Роман Григорчук у коментарі Sports24.kz відреагував на чутки про можливе повернення до роботи в Казахстані.
«На такі питання – без коментарів. Усього Вам найкращого».
Казахстанські ЗМІ повідомляли, що Григорчук може очолоти Актобе.
60-річний фахівець залишається без роботи з весни 2025 року, коли попрощався з ЛНЗ.
З Астаною Григорчук виграв національний чемпіонат у 2018 і 2019 роках, а також завоював Суперкубок Казахстану в 2019.
