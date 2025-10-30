Чорноморець офіційно підписав ексгравця Кривбаса
Футболіст з літа був без команди
29 хвилин тому
Фото - ФК Кривбас
Лівий вінгер Максим Луньов – гравець одеського Чорноморця. Про це сьогодні повідомила пресслужба «моряків».
«Бажаємо Максиму швидко адаптуватися в команді, яскравих матчів у чорно-синій футболці та багато результативних дій. Вітаємо у родині Чорноморця!» – йдеться у повідомленні одеського клубу.
На який термін підписана угода, не відомо.
Останнім клубом Луньова був Кривбас, який він покинув влітку цього року.
Чорноморець після 13 турів має у доробку 31 заліковий бал та посідає другу сходинку в турнірній таблиці Першої ліги. Відставання одеситів від чернівецької Буковини складає чотири очки.