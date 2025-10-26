Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня неділі, 26 жовтня у 13-му турі української Першої ліги.

Металіст і Ворскла поділили очки. Уже на 5-й хвилині Тепляков відкрив рахунок. Але після перерви полтавці, що переживають перебудову, все ж змогли відігратися. На 63-й хвилині Чідомере зрівняв, забивши у ворота свого колишнього клубу. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Лівий Берег і Чорноморець також розписали мирову 1:1. Кияни повели вже на 25-й хвилині після точного удару Воробчака, але ще до перерви одесити зрівняли голу Ракицького під кінець 45-хвилинки. Після перерви фатальним для переможних амбіцій стало вилучення Аніагбосо на 48-й хвилині. «Лебеді» не забили ще один, але й для «моряків» утрата очок стала третьою в останніх чотирьох турах.

Чорноморець набрав 31 очко і вже на чотири бали відстав від лідера Буковини. Лівий Берег (23) – п’ятий, Ворскла (13) – дев’ята, Металіст (12) – 11-й.

Перша ліга, 13-й тур

Металіст – Ворскла 1:1

Голи: Тепляков, 5 – Чідомере, 63

Лівий Берег – Чорноморець 1:1

Голи: Воробчак, 25 – Ракицький, 38

Вилучення: Аніагбосо, 48