Сергій Стаднюк

У 13-му турі української Першої ліги чернівецька Буковина вдома приймала ЮКСА – суперника, якого минулого сезону обігрувала двічі із загальним рахунком 5:0. І цього разу команда Сергія Шищенка впевнено перемогла 4:1 та продовжила переможну серію в чемпіонаті до 11 матчів.

Господарі розпочали активно: шанси мали Кожушко, Груша, Бойчук і Дахновський, а на 17-й хвилині Груша асистував Підлепенцю. На 43-й Пеньков потягнув удар Ікару під поперечину після кутового, і контратака завершилася голом Кожушка.

Після перерви ЮКСА скоротила відставання з пенальті, заробленого після гри рукою Груші. 11-метровий упевнено реалізував Венді. Але надалі Бойчук і Тищенко змушували працювати Баранцова, а на 88-й хвилині Андрейчук замкнув навіс Тищенка. Перед фінальним свистком Балаба зрізав м’яч у власні ворота — 4:1.

Буковина набрала 35 очок і відірвалася на чолі Першої ліги від Чорноморця на п’ять балів. Однак у конкурента за чемпіонство є матч у запасі.

Перша ліга, 13-й тур

Буковина – ЮКСА 4:1

Голи: Підлепенець, 17, Кожушко, 44, Андрейчук, 88, Балаба, 90+4 (автогол) – Венді, 56 (пен.)

Буковина: Пеньков, Стасюк, Карась, Безуглий, Саків, Вітенчук, Груша (Тищенко, 63), Бойчук, (Андрейчук, 73), Підлепенець (Шинкаренко, 73), Дахновський (Кілєвий, 90+1), Кожушко (Плакса, 46).

ЮКСА: Баранцов, Поправка, Балаба, Ситников, Кіреєв, Жданович, Євдокимов (Сидоренко, 21), Лебедєв (Петрук, 21; Жеребецький, 80), Ікару (Венделл, 64), Пабло Кастро, Венді.

Попередження: Кіреєв (26), Сидоренко (38), Ситников (60), Жеребецький (82), Жданович (85), Венделл (87)