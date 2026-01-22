Чорноморець офіційно оголосив про підписання українського півзахисника Владислава Клименка, який нещодавно покинув розташування львівських Карпат.

За офіційною інформацією, 31-річний футболіст успішно пройшов медичний огляд та підписав контракт з одеським клубом. Про терміни угоди не повідомляється.

У першій частині нинішнього сезону Клименко виступав в УПЛ за Карпати, за які провів вісім матчів.

Нагадаємо, що досвідчений хавбек раніше вже виступав за Чорноморець.

У нинішньому сезоні Першої ліги одеська команда посідає третю сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 38 турнірних балів після 18 зіграних матчів.