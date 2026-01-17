Чорноморець продав провідного футболіста в Європу
Центрбек Чорноморця Євген Скиба продовжить кар'єру в Чехії.
Місцева Карвіна повідомила, що 22-річний футболіст приєднався до клубу вищого дивізіону.
За даними Transfermarkt, Чорноморець заробив на трансфері 150 тисяч євро, частина з яких дістанеться Минаю.
В поточному сезоні Скиба відіграв за Чорноморець 18 матчів і 2 поєдинки за другу команду одеситів.
Раніше повідомлялося, що 29-річний захисник змінить лідера УПЛ на Першу лігу заради Чорноморця.
