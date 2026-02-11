Павло Василенко

Одеський Чорноморець активно взявся за перебудову захисної лінії напередодні відновлення сезону в Першій лізі. Клуб ухвалив одразу два важливі кадрові рішення, які мають освіжити оборону команди.

За інформацією ТаТоТаке, одесити досягли попередньої домовленості щодо дострокового та взаємного припинення співпраці з Ярославом Ракицьким. 36-річний захисник, який приєднався до «моряків» перед стартом сезону, найближчим часом офіційно залишить клуб – завершуються фінальні формальності.

Паралельно Чорноморець уже подбав про підсилення. Клуб погодив із житомирським Поліссям оренду правого оборонця Дениса Гришкевича до завершення поточного сезону. Очікується, що всі документи будуть підписані в найближчі дні, після чого трансфер оголосять офіційно.

Також одесити вивчали можливість оренди вихованця місцевого футболу Максима Мельниченка. Проте цей варіант зірвався через серйозну травму бразильця Жоао Віале – через кадровий дефіцит Полісся вирішило зберегти гравця у своєму складі.

Нагадаємо, Чорноморець завершив осінню частину сезону на третій позиції в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 38 очок. Ярослав Ракицький у поточному сезоні провів за одеський клуб 17 матчів у всіх турнірах, відзначився трьома голами та однією результативною передачею.