Сергій Разумовський

Трьома матчами в неділю, 10 травня, завершився 27-й тур української Першої ліги. Одним із головних підсумків ігрового дня стала чергова втрата очок Інгульцем у боротьбі за повернення до УПЛ.

П'ятниця, 8 травня

Лівий Берег переміг ЮКСА з рахунком 3:1. Гості відкрили рахунок на 22-й хвилині завдяки голу Емере, але після перерви Лівий Берег відповів трьома м’ячами. На 46-й хвилині відзначився Косовський, на 49-й Шастал реалізував пенальті, а на 90+3-й Галоян встановив остаточний рахунок.

Перша ліга, 27-й тур

Лівий Берег – ЮКСА 3:1

Голи: Косовський, 46, Шастал, 49 (пен.), Галоян, 90+3) – Емере, 22

Субота, 9 травня

У суботу Чернігів і Чорноморець зіграли результативну нічию — 2:2. У господарів забивали Романченко на 14-й хвилині та Безбородько на 46-й, а у складі Чорноморця відзначилися Хома на 31-й хвилині та Єрмаков на 76-й.

Буковина розгромила Ворсклу з рахунком 6:0. Підлепенець відкрив рахунок уже на 4-й хвилині, Войтіховський забив на 12-й, а після перерви Дахновський оформив хет-трик. Ще один гол на 93-й забив Тищенко.

Металіст упевнено переміг Поділля — 3:0. У складі харківської команди голами відзначилися Оріховський Максим на 52-й хвилині, Луців на 64-й і Багачанський на 76-й. Нива Тернопіль на власному полі поступилася Феніксу-Маріуполю — 0:3. У гостей забивали Кисленко на 65-й хвилині, Оріховський Павло на 77-й і Ременяк на 93-й.

Чернігів – Чорноморець 2:2

Голи: Романченко, 14, Безбородько, 46 – Хома, 31, Єрмаков, 76

Буковина – Ворскла – 6:0

Голи: Підлепенець, 4, Войтіховський, 12, Дахновський, 59, 74, 90+4, Тищенко, 90+3

Металіст – Поділля 3:0

Голи: Луців, 64, Оріховський М., 52, Багачанський, 76

Нива Тернопіль – Фенікс-Маріуполь 0:3

Голи: Кисленко, 65, Оріховський П., 77, Ременяк, 90+3

Неділя, 10 травня

Вікторія та Інгулець зіграли внічию — 2:2. Господарі повели завдяки голу Євпака на 52-й хвилині, а на 79-й Хамелюк реалізував пенальті та подвоїв перевагу. Втім, Інгулець врятувався від поразки наприкінці зустрічі: Профатило забив на 88-й хвилині, а вже у компенсований час, на 94-й, оформив дубль і приніс команді нічию.

Запорізький Металург здобув важливу виїзну перемогу над Прикарпаттям — 1:0. Долю зустрічі вирішив гол Зелінського в компенсований час. Пробій на своєму полі мінімально обіграв Агробізнес — 1:0. Єдиний м’яч у матчі на 71-й хвилині забив Хромей.

Вікторія – Інгулець 2:2

Голи: Євпак, 52, Хамелюк, 79 (пен.) – Профатило, 88, 90+4

Прикарпаття – Металург (Запоріжжя) 0:1

Гол: Зелінський, 90+3

Пробій – Агробізнес 1:0

Гол: Хромей, 71

Турнірна таблиця Першої ліги

Буковина ще в попередньому турі достроково оформила чемпіонство в Першій лізі. Чорноморець продовжує боротьбу за другу пряму путівку до УПЛ і випереджає Лівий Берег лише на два очки.

Інгулець після нічиєї з Вікторією відстає від Агробізнеса в боротьбі за місце у перехідних матчах на чотири бали за три тури до завершення сезону.

У нижній частині таблиці Чернігів і Ворскла перебувають у зоні перехідних матчів на пониження, тоді як Поділля та Металург залишаються в зоні прямого вильоту.