Чорноморець сам ускладнив собі життя. Огляд матчів 27-го туру Першої ліги
Підбиваємо підсумки вікенду в другому за силою дивізіоні України
близько 1 години тому
Трьома матчами в неділю, 10 травня, завершився 27-й тур української Першої ліги. Одним із головних підсумків ігрового дня стала чергова втрата очок Інгульцем у боротьбі за повернення до УПЛ.
П'ятниця, 8 травня
Лівий Берег переміг ЮКСА з рахунком 3:1. Гості відкрили рахунок на 22-й хвилині завдяки голу Емере, але після перерви Лівий Берег відповів трьома м’ячами. На 46-й хвилині відзначився Косовський, на 49-й Шастал реалізував пенальті, а на 90+3-й Галоян встановив остаточний рахунок.
Перша ліга, 27-й тур
Лівий Берег – ЮКСА 3:1
Голи: Косовський, 46, Шастал, 49 (пен.), Галоян, 90+3) – Емере, 22
Субота, 9 травня
У суботу Чернігів і Чорноморець зіграли результативну нічию — 2:2. У господарів забивали Романченко на 14-й хвилині та Безбородько на 46-й, а у складі Чорноморця відзначилися Хома на 31-й хвилині та Єрмаков на 76-й.
Буковина розгромила Ворсклу з рахунком 6:0. Підлепенець відкрив рахунок уже на 4-й хвилині, Войтіховський забив на 12-й, а після перерви Дахновський оформив хет-трик. Ще один гол на 93-й забив Тищенко.
Металіст упевнено переміг Поділля — 3:0. У складі харківської команди голами відзначилися Оріховський Максим на 52-й хвилині, Луців на 64-й і Багачанський на 76-й. Нива Тернопіль на власному полі поступилася Феніксу-Маріуполю — 0:3. У гостей забивали Кисленко на 65-й хвилині, Оріховський Павло на 77-й і Ременяк на 93-й.
Перша ліга, 27-й тур
Чернігів – Чорноморець 2:2
Голи: Романченко, 14, Безбородько, 46 – Хома, 31, Єрмаков, 76
Буковина – Ворскла – 6:0
Голи: Підлепенець, 4, Войтіховський, 12, Дахновський, 59, 74, 90+4, Тищенко, 90+3
Металіст – Поділля 3:0
Голи: Луців, 64, Оріховський М., 52, Багачанський, 76
Нива Тернопіль – Фенікс-Маріуполь 0:3
Голи: Кисленко, 65, Оріховський П., 77, Ременяк, 90+3
Неділя, 10 травня
Вікторія та Інгулець зіграли внічию — 2:2. Господарі повели завдяки голу Євпака на 52-й хвилині, а на 79-й Хамелюк реалізував пенальті та подвоїв перевагу. Втім, Інгулець врятувався від поразки наприкінці зустрічі: Профатило забив на 88-й хвилині, а вже у компенсований час, на 94-й, оформив дубль і приніс команді нічию.
Запорізький Металург здобув важливу виїзну перемогу над Прикарпаттям — 1:0. Долю зустрічі вирішив гол Зелінського в компенсований час. Пробій на своєму полі мінімально обіграв Агробізнес — 1:0. Єдиний м’яч у матчі на 71-й хвилині забив Хромей.
Перша ліга, 27-й тур
Вікторія – Інгулець 2:2
Голи: Євпак, 52, Хамелюк, 79 (пен.) – Профатило, 88, 90+4
Прикарпаття – Металург (Запоріжжя) 0:1
Гол: Зелінський, 90+3
Пробій – Агробізнес 1:0
Гол: Хромей, 71
Турнірна таблиця Першої ліги
Буковина ще в попередньому турі достроково оформила чемпіонство в Першій лізі. Чорноморець продовжує боротьбу за другу пряму путівку до УПЛ і випереджає Лівий Берег лише на два очки.
Інгулець після нічиєї з Вікторією відстає від Агробізнеса в боротьбі за місце у перехідних матчах на чотири бали за три тури до завершення сезону.
У нижній частині таблиці Чернігів і Ворскла перебувають у зоні перехідних матчів на пониження, тоді як Поділля та Металург залишаються в зоні прямого вильоту.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись