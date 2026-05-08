Ми повертаємось! Україна вперше за 20 років вийшла до елітного дивізіону ЧС з хокею
Останній раз синьо-жовті грали у світовому топі у 2007 році
близько 2 годин тому
Збірна України з хокею здобула путівку до елітного дивізіону чемпіонату світу. У заключному матчі Дивізіону 1А українці перемогли Японію з рахунком 3:1.
Вихід у топдивізіон став можливим після того, як головний конкурент України — збірна Польщі — втратила очки у поєдинку проти Литви, не зумівши виграти в основний час.
Україна повертається до світової хокейної еліти вперше за 20 років (востаннє виступала на цьому рівні у 2007 році).
