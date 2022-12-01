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ЧС-2022 – що не день, то сенсація! Японія перемогла Іспанію і виграла групу

Німеччина залишила турнір
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 грудня 23:26
ЧС-2022 – що не день, то сенсація! Японія перемогла Іспанію і виграла групу

У 3-му турі ЧС-2022 збірна Японії несподівано перемогла Іспанію.

Рахунок у зустрічі відкрив форвард іспанців Альваро Мората, який тим самим повторив унікальне досягнення.

Але японці на початку другого тайму сенсаційно вийшли вперед, забивши 2 м'ячі за 3 хвилини.

Відзначимо, що ця перемога Японії вибила Німеччину з ЧС-2022. Самі ж японці завершили групу на 1 місці, Іспанія – друга.

ЧС-2022. Група Е. 3-й тур: 

Японія – Іспанія 2:1 (0:1)

Голи: Доан, 48, Танака, 51 – Мората, 11

Японія: Гонда, Йосида, Танігуті, Ітакура, Нагато (Мітома, 46), Моріта, Танака (Ендо, 87), Камада (Томіясу, 69), Кубо  (Доан, 45), Іто, Маеда.

Іспанія: Унаї Симон, Аспілікуета (Карвахаль, 46), Родрі, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68), Бускетс, Педрі, Гаві (Фаті, 68), Ольмо, Мората, Вільямс (Ферран Торрес, 57).

Попередження: Ітакура (39), Танігуті (44), Йосіда (45).

Петро Приходько
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Теги

збірна Японії (футбол) збірна Іспанії (футбол)

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