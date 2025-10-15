Павло Василенко

Під час недавньої пресконференції президент США Дональд Трамп заявив, що може домагатися перенесення матчів ЧС-2026 з Бостона.

Причиною він назвав «небезпечну ситуацію» та «провальне керівництво» місцевої влади, про що повідомляє The Guardian.

Президент США підкреслив, що не має юридичних повноважень ухвалювати такі рішення, але нібито може «вплинути» на ФІФА.

Представники ФІФА відреагували, що рішення про проведення турніру належить виключно організації, а «футбол більший за будь-якого політика».