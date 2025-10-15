Стало відомо, де пройде матч відбору ЧС-2026 Україна – Ісландія
Поєдинок відбудеться в середині листопада
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Збірна України свій заключний поєдинок у відборі на ЧС-2026 проведе 16 листопада проти Ісландії.
Пресслужба УАФ повідомила, що команда Сергія Реброва прийматиме острів'ян у вирішальній зустрічі групового етапу кваліфікаційного раунду у Варшаві на стадіоні місцевої Легії. Початок зустрічі запланований о 19:00 за Києвом.
Місткість «Стадіону Війська Польського імені маршала Юзефа Пілсудського» складає 32 000 глядачів.
Наразі українська збірна посідає друге місце в групі D, маючи сім залікових балів. Водночас Ісландія відстає від синьо-жовтих на три очки.