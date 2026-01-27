Павло Василенко

Проведення чемпіонату світу в США опинилося під загрозою бойкоту з боку окремих європейських країн. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, на тлі загострення політичних відносин зі Сполученими Штатами дедалі більше національних федерацій розглядають можливість відмови від участі в турнірі, а тема вже вийшла на рівень політиків.

Активну позицію в цьому питанні займає Данія. У країні спалахнула хвиля обурення після заяв президента США Дональда Трампа щодо можливості анексії Гренландії. За даними соціологічних опитувань, близько 90 відсотків данців підтримують ідею бойкоту чемпіонату світу. Подібні настрої поступово поширюються і на сусідню Швецію.

У Німеччині питання бойкоту підняв віце-президент Німецького футбольного союзу Оке Геттліх. У своїй колонці для Hamburger Morgenpost він публічно поставив запитання, чи не настав момент замислитися над більш рішучими кроками у відповідь на ситуацію, що склалася.

Приводом для такої реакції стало звернення вболівальників клубу Санкт-Паулі, які закликали ФІФА визнати Футбольну асоціацію Гренландії. Цю ідею підтримали й окремі політики з Християнсько-демократичного союзу, вважаючи її важливим символічним жестом.

Варто зазначити, що збірні Данії та Швеції ще не гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату світу. У березні, разом із командою Боснії і Герцеговини, на них очікують матчі додаткової кваліфікації.

Окрім політичних чинників, занепокоєння викликає й безпекова ситуація в США. Зокрема, нещодавні події в Міннеаполісі, де до масштабної антиімміграційної операції було залучено близько 3000 агентів служби ICE, лише посилили напруження. Сукупність міжнародних конфліктів, внутрішніх проблем у США та невизначеності з візами робить ідею бойкоту дедалі популярнішою.