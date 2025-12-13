Павло Василенко

Вихід Ірану та Гаїті на чемпіонат світу-2026 несподівано перетворився на головний головний біль для ФІФА та уряду США. Обидві країни входять до списку 19 держав, громадянам яких обмежено в’їзд до Сполучених Штатів згідно з указом, ухваленим адміністрацією Дональда Трампа в червні. Найгірші наслідки ця ситуація може мати саме для Ірану – команда ризикує залишитися без свого ключового гравця Мехді Таремі.

Нові обмеження різко контрастують із публічними обіцянками президента ФІФА Джанні Інфантіно, який неодноразово запевняв, що «вболівальники з усього світу будуть бажаними гостями» на турнірі, який прийматимуть США, Канада та Мексика.

Хоча чинні правила передбачають виняток для спортсменів та офіційних членів команд, на практиці ситуація виглядає значно складнішою. Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж попередив, що американська влада все ж може відмовляти у візах окремим гравцям і тренерам через їхню минулу військову службу.

В Ірані всі чоловіки після 19 років зобов’язані проходити службу в армії, а деякі футболісти національної збірної служили в Корпусі вартових Ісламської революції. У 2019 році США внесли КВІР до списку іноземних терористичних організацій, що робить візові перевірки ще жорсткішими. Тадж підтвердив, що одному з асистентів тренера збірної нещодавно вже відмовили у в’їзді саме через таке минуле.

«Ми змушені готувати запасні варіанти. Якщо гравцю скажуть, що він не може поїхати на чемпіонат світу, ми повинні бути готові до заміни», – заявив Тадж іранському державному телебаченню.

ФІФА поки утримується від коментарів. У Державному департаменті США наголосили, що кожна візова заявка розглядатиметься індивідуально.

«Ми прагнемо успішного проведення чемпіонату, але не відступатимемо від американських законів та стандартів безпеки», – зазначили у відомстві.

Серед гравців, які можуть опинитися під найбільшим ударом, – капітан збірної Ірану Мехді Таремі. Форвард, який виступав за Порту та Інтер, а нині захищає кольори Олімпіакоса, є головною зіркою команди. Його відсутність стала б серйозним ударом по шансах Ірану на турнірі.

Згідно з жеребкуванням, іранці зіграють у групі G проти Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. Два матчі групового етапу мають відбутися в Лос-Анджелесі, ще один – у Сіетлі. Але участь головної зірки Ірану поки залишається під великим знаком питання.