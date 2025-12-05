Сьогодні, 5 грудня, під час церемонії жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу 2026 року у Вашингтоні голова Білого дому Дональд Трамп стане лауреатом премії миру ФІФА. Політик уже отримав офіційне запрошення на подію та підтвердив свою присутність.

Перед появою Трампа на церемонії виступить відомий італійський тенор Андреа Бочеллі. Після музичної частини президент ФІФА Джанні Інфантино представить Трампа і оголосить його переможцем номінації.

Трамп вийде на сцену, щоб отримати нагороду і звернутися до присутніх зі сцени. За інформацією Politico, організатори готують для цього окремий блок програми.

Мундіаль 2026 року пройде на території США, Канади та Мексики з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, Україна зберігає шанси потрапити на чемпіонат світу через європейський плейоф.