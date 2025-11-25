Павло Василенко

Норвезький півзахисник Мартін Едегор може повернутися до гри в середу, 26 листопада, в матчі Ліги чемпіонів проти Баварії. Про це повідомив головний тренер Арсенала Мікель Артета.

«Він був дуже близький до виходу на поле, тому ми сподіваємося, що він буде доступний проти Баварії», – цитує Артету видання AP.

26-річний капітан лондонської команди востаннє виходив у матчі ліги проти Вест Гема (2:0) на початку жовтня.

Едегор пропустив жовтневий та листопадовий європейські відбіркові матчі чемпіонату світу 2026 року через травму коліна, але норвежці зрештою пройшли на Мундіаль, не втративши жодного очка.