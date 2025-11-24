Челсі та Арсенал націлилися на одноклубника Зінченка
Лондонці хочуть купити центрбека Мурілло
близько 10 годин тому
Мурілло/фото: Ноттінгем Форест
Лондонські Челсі та Арсенал виявляють інтерес до центрального захисника Ноттінгема Форест Мурілло, повідомляє Caught Offside.
За даними джерела, у клубі не планують відпускати одного зі своїх ключових гравців протягом сезону, проте можуть погодитися на пропозицію в діапазоні 80–90 мільйонів євро.
Контракт футболіста з командою діє до 30 червня 2029 року, а його поточна вартість за даними Трансфермаркт становить 55 млн євро.
У нинішній кампанії Мурілло провів за Ноттінгем Форест 12 поєдинків і відзначився одним забитим м'ячем.
Раніше Ліверпуль вдома несподівано програв команді Зінченка.