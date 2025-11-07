Реал цікавиться лідером Арсенала
Лондонці встановили великий цінник на Деклана Райса
41 хвилину тому
Деклан Райс/фото: Арсенал
Мадридський Реал виявляє інтерес до півзахисника лондонського Арсеналу Деклана Райса, повідомляє іспанське видання Fichajes.net.
За даними джерела, керівництво канонірів оцінило 26-річного хавбека у 150 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні 2025/26 Райс провів 16 матчів за клуб, відзначившись двома голами та п'ятьма результативними передачами. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця складає 120 мільйонів євро.
