Сергій Стаднюк

Обидва фіналісти молодіжного Євро-2025 визначаться у середу, 25 червня. Збірна Нідерландів, що вибила з турніру команду України, зіграє з Англією. На Німеччину після драматичного протистояння з Італією чекає чергове випробування в особі Франції.

19:00 | U-21. Англія – Нідерланди. Пряма трансляція

22:00 | U-21. Німеччина – Франція. Пряма трансляція

Для лідерів групи F Клубного чемпіонату світу завдання проходу до плей-оф дуже просте – достатньо не програти. Дортмундська Боруссія та Флуміненсе набрали по чотири очки. Зіграти командам доведеться проти корейського Ульсана (0) та південноафриканського Мамелоді Сандаунз (3) відповідно. Проте «джмелі» точно захочуть виграти свій квартет і отримати номінально слабшого суперника.

Перед заключним туром фіналіст Ліги чемпіонів міланський Інтер сенсаційно не лідирує у групі E. «Нерадзуррі» може не влаштувати нічия з лідером квартету Рівер Плейтом. У такому разу в разі перемоги Монтеррея у трьох команд буде по п'ять очок в активі. А там уже вирішувати буде різниця м'ячів. І представник Європи точно буде позаду аргентинців. А будь-яка не мінімальна перемога Серхіо Рамоса і компанії виводиме до плей-оф уже мексиканців.