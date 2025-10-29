Авторитетний журналіст Михайло Співаковський перед матчем 1/8 фіналу Кубка України Динамо – Шахтар проаналізував, чи зіграє номінальний вінгер Андрій Ярмоленко на позиції центрального нападника, за прикладом гри чемпіонату проти Кривбаса (4:0).

Ми знаємо, що Волошин, швидше за все, не зіграє. Має пошкодження стегна. Для мене зараз ключове питання в тому, чи Шовковський і надалі просуватиме ідею з грою без номінального форварда чи за класикою поставить Кабаєва зліва, Ярмоленка справа, а Герреро в нападі.

Коли Ярмоленко каже, що може грати на будь-якій позиції в атаці, це не виглядає як якась бравада чи понти для 36-річного чувака, який у своєму житті бачив усе й навіть більше… Андрій не попереду не грає, відкриваючись за спину. Його гра нагадує мені Томаса Мюллера у Баварії. Людина за рахунок інтелекту створює моменти для себе та для партнерів.