Чи продовжить Шовковський експеримент з Ярмоленком у матчі з Шахтарем? Експерт дав відповідь
Із Кривбасом досвідчений вінгер сенсаційно вийшов на позиції центрального нападника
близько 3 годин тому
Авторитетний журналіст Михайло Співаковський перед матчем 1/8 фіналу Кубка України Динамо – Шахтар проаналізував, чи зіграє номінальний вінгер Андрій Ярмоленко на позиції центрального нападника, за прикладом гри чемпіонату проти Кривбаса (4:0).
Ми знаємо, що Волошин, швидше за все, не зіграє. Має пошкодження стегна. Для мене зараз ключове питання в тому, чи Шовковський і надалі просуватиме ідею з грою без номінального форварда чи за класикою поставить Кабаєва зліва, Ярмоленка справа, а Герреро в нападі.
Коли Ярмоленко каже, що може грати на будь-якій позиції в атаці, це не виглядає як якась бравада чи понти для 36-річного чувака, який у своєму житті бачив усе й навіть більше… Андрій не попереду не грає, відкриваючись за спину. Його гра нагадує мені Томаса Мюллера у Баварії. Людина за рахунок інтелекту створює моменти для себе та для партнерів.
Стежити за всіма перипетіями навколо 1/8 фіналу Кубка України і подивитися пряму трансляцію матчу можна вже сьогодні, 29 жовтня на сторінці події Динамо – Шахтар на Xsport. Початок – о 18:00.
Поділитись