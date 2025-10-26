Сергій Стаднюк

У десятому турі української Прем'єр-ліги київське Динамо на своєму полі розгромило Кривбас.

Кияни зняли питання про результат ще у перші півгодини. Відкрив рахунок Попов. У наступні 17 хвилин Караваєв подвоїв перевагу господарів, а Ярмоленко довів рахунок до розгромного, оформивши свій 115-й гол у чемпіонатах України.

Після перерви господарі продовжили домінування над підопічними Патріка ван Леувена, які відверто не ввійшли у гру. Ярмоленко міг забивати ще, але ситуативний центральний нападник був замінений не збільшивши свій показник у історичному списку бомбардирів. Крапку же на передостанній хвилині поставив Герреро, який вийшов на заміну.

Динамо набрало 20 очок й обійшло ЛНЗ за додатковими показниками, тоді як Шахтар (21) захопив одноосібне лідерство. Кривбас із 19 очками, очолювавши таблицю в попередньому турі, опустився на п’яте місце.

УПЛ, десятий тур

Динамо – Кривбас 4:0

Голи: Попов, 15, Караваєв, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Динамо: Нещерет, Вівчаренко (Михавко 78), Тіаре, Попов, Караваєв (Тимчик 78), Бражко (Михайленко 86), Буяльський (Рубчинський 76), Піхальонок, Кабаєв, Огундана, Ярмоленко (Герреро 76)

Кривбас: Кемкін, Дібанго (Бекавац 89), Вілівальд, Конате, Юрчец, Араухо (Шевченко 63), Мендоса, Твердохліб (Мулик 89), Задерака, Лін (Каменський 63), Парако (Майя 77)

Попередження: Кабаєв, 40, Ярмоленко, 48 – Араухо, 57, Вілівальд, 71