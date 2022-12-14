Даліч після поразки від Аргентини натякнув, що у збірної Хорватії немає нормального форварда

Златко Даліч / Фото: AFP

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч озвучив причини розгромної поразки в матчі півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Аргентини (0:3). Слова фахівця передає Index.

Пенальті? Хлопці протестували, що не отримали кутовий, й одразу пропустили контратаку. Однак мені немає на що скаржитися. Потрібно підготуватись до матчу за третє місце, який у нас залишився.

Ми створювали хороші моменти, але не вистачало конкретики у діях. Бракувало справжнього форварда. Хотіли бути більш небезпечними з глибини з Оршичем, перейти на вертикальну гру.

Проте пропустили ще один гол. Брозовича замінили, бо він відчув біль у м’язі, хотіли зберегти його до наступного матчу. Якби хтось сказав нам про цей результат перед ЧС, то ми б негайно погодилися.