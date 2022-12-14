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Даліч після поразки від Аргентини натякнув, що у збірної Хорватії немає нормального форварда

«Картаті» розгромно поступилися у півфіналі чемпіонату світу-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
14 грудня 09:03
Даліч після поразки від Аргентини натякнув, що у збірної Хорватії немає нормального форварда
Златко Даліч / Фото: AFP

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч озвучив причини розгромної поразки в матчі півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Аргентини (0:3). Слова фахівця передає Index.

Я вітаю Аргентину з виходом у фінал. Ні в чому не звинувачую своїх хлопців, ми контролювали гру у перші 30 хвилин, але іноді тобі щастить, а іноді ні.

Пенальті? Хлопці протестували, що не отримали кутовий, й одразу пропустили контратаку. Однак мені немає на що скаржитися. Потрібно підготуватись до матчу за третє місце, який у нас залишився.

Ми створювали хороші моменти, але не вистачало конкретики у діях. Бракувало справжнього форварда. Хотіли бути більш небезпечними з глибини з Оршичем, перейти на вертикальну гру.

Проте пропустили ще один гол. Брозовича замінили, бо він відчув біль у м’язі, хотіли зберегти його до наступного матчу. Якби хтось сказав нам про цей результат перед ЧС, то ми б негайно погодилися.

Розгром віце-чемпіона. Огляд матчу Аргентина – Хорватія

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Хорватії (футбол) збірна Аргентини (футбол) Златко Даліч

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