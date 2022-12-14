Сенсації не вийшло. Аргентина розгромила Хорватію і стала першим фіналістом ЧС-2022
Розгром віце-чемпіона. Огляд матчу Аргентина – Хорватія
«Альбіселесте» забили три м'ячі у ворота фіналіста минулого мундіалю
14 грудня 03:19
Фото - AFP
Збірна Аргентини розгромила Хорватію в півфіналі чемпіонату світу-2022 (3:0). Героями матчу стали Ліонель Мессі та Хуліан Альварес. На їхньому рахунку по дві результативні дії.
Вашій увазі огляд матчу.
Збірна Аргентини стала першим володарем медалей чемпіонату світу-2022.